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Врач назвал способы избежать заражения коронавирусом на корпоративе

Врач Звонков: во избежание заражений ковидом нужно пригласить на корпоратив лишь привитых

Фото: Pixabay

Врач-терапевт, автор книги «Пока едет "Скорая"» Андрей Звонков назвал способы избежать заражения коронавирусом на корпоративе. Он подчеркнул, что при проведении массовых мероприятий такой риск весьма велик, передает радио Sputnik.

Специалист отметил, что устроить праздник в формате COVID-free можно, но проводить его нужно не в ресторане, а в отдельном помещении, при этом пригласить туда лишь тех сотрудников, которые обычно находятся в офисе или только привитую часть работников.

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«Достаточно одного заразившегося человека, чтобы "накрыть" инфекцией всю массу людей. Если встречаются пять-шесть человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск», — сказал Звонков.

Врач добавил, что прививка дает не абсолютную защиту, но все-таки минимизирует риски, поэтому важно, чтобы люди, которые по каким-то причинам не вакцинированы, на корпоратив не приходили, поскольку у них велик риск заразиться со всеми сопутствующими последствиями. Этим людям следует поберечься и воздержаться от посещения мероприятия, заключил терапевт.

Ранее вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия действительно может завершиться за восемь месяцев, к осени 2022 года, однако для этого необходимо соблюдение ряда условий.

Таким образом он оценил реальность прогноза заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, который выразил мнение, что «к осени [2022 года] вообще эпидемия должна уйти».

Марина Совина
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