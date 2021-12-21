Вирусолог оценил прогноз о завершении пандемии за восемь месяцев

Пандемия действительно может завершиться за восемь месяцев, к осени 2022 года, однако для этого необходимо соблюдение ряда условий. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, оценивая реальность прогноза заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Ранее Леонов заявил, что «к осени [2022 года] вообще эпидемия должна уйти».

Это правильная точка зрения, если добавить к ним некоторые условия. Это соблюдение противоэпидемических мер и вакцинации. Если вакцинация будет идти достаточно эффективно, то в течение этого года мы могли бы пандемию сократить до такого предела, когда уже можно было бы не считать ее пандемией Анатолий Альтштейн вирусолог

Альтштейн отмечает, что в данный момент темпы вакцинации вышли на тот уровень, при сохранении которого к осени можно будет ожидать существенного падения числа серьезных случаев болезни.

«Сейчас вакцинация достигла заметных успехов, она близка к 50 процентам. Но жизнь показывает, что иммунитет, вызываемый вакцинами, постепенно ослабевает, так что ревакцинация необходима. При достижении доли вакцинированных в 80-85 процентов эта цель вполне достижима», — добавил он.

Говоря о влиянии омикрон-штамма на сроки окончания пандемии, вирусолог заявил, что новый вариант вируса может как ускорить, так и затянуть процесс. С одной стороны, по имеющейся сейчас информации, течение омикрона происходит легче, но с другой, вирус может потребовать производства новых вакцин.

«Он труднее поддается существующим вакцинам, так что очень возможно, что придется разрабатывать новые варианты. Технология тут хорошо известна, однако процесс производства займет время», — добавил Альтштейн.

В воскресенье, 19 декабря, Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что рано или поздно произойдет эволюция от пандемии коронавируса до эндемии, как это ранее произошло с гриппом.