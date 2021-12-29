Роспотребнадзор посоветовал не устраивать корпоративы в закрытых помещениях

Роспотребнадзор порекомендовал в январские праздники не устраивать корпоративы в закрытых помещениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

«Рекомендуется: не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях», — говорится в методических рекомендациях. Кроме того, специалисты советуют исключить обслуживание по типу «шведский стол», передает РИА Новости.

Врач-терапевт Андрей Звонков перечислял способы обезопасить себя от заражения коронавирусом на корпоративе. Он предложил устроить праздник в формате COVID-free. Но проводить его нужно не в ресторане, а в отдельном помещении, при этом пригласить туда лишь тех сотрудников, которые обычно находятся в офисе или только привитую часть работников, отметил эксперт.

Ранее заместитель директора по клинической работе НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила об опасной особенности омикрон-штамма коронавируса, который появился недавно, но распространяется быстрее предыдущих штаммов. По словам специалиста, проявление омикрона по симптомам похоже на ОРВИ, при этом штамм быстрее атакует легкие и бронхи.

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России сейчас относительно спокойная эпидемиологическая обстановка.