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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Дмитрий Песков: в России относительно спокойная эпидемиологическая обстановка

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России относительно спокойная эпидемиологическая обстановка. Такую оценку ситуации с коронавирусом в стране представитель Кремля дал во время интервью телекомпании НТВ.

В беседе Песков раскрыл некоторые подробности предстоящей пресс-конференции российского президента Владимира Путина и рассказал, почему мероприятие пройдет в очном формате.

«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что к условиям пандемии удалось технологически адаптироваться, а очное участие Путина является наиболее удобным форматом как для самого президента, так и для журналистов, которые задают вопросы вживую.

Ранее Пресс-секретарь президента России назвал запрет вещания немецкоязычного RT «ковбойской реальностью». Песков подчеркнул, что необходимо действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, чтобы не «стрелять себе в ногу», но, в то же время, чтобы дать понять оппонентам, что Кремль категорически несогласен с блокировкой российский медиа в Европе, не приветствует этот шаг и не оставит его без последствий.

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Варвара Кошечкина
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