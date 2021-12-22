В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России относительно спокойная эпидемиологическая обстановка. Такую оценку ситуации с коронавирусом в стране представитель Кремля дал во время интервью телекомпании НТВ.

В беседе Песков раскрыл некоторые подробности предстоящей пресс-конференции российского президента Владимира Путина и рассказал, почему мероприятие пройдет в очном формате.

«Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что к условиям пандемии удалось технологически адаптироваться, а очное участие Путина является наиболее удобным форматом как для самого президента, так и для журналистов, которые задают вопросы вживую.

Ранее Пресс-секретарь президента России назвал запрет вещания немецкоязычного RT «ковбойской реальностью». Песков подчеркнул, что необходимо действовать уверенно, аккуратно, настойчиво, чтобы не «стрелять себе в ногу», но, в то же время, чтобы дать понять оппонентам, что Кремль категорически несогласен с блокировкой российский медиа в Европе, не приветствует этот шаг и не оставит его без последствий.