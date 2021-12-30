Робот-дезинфектор от Сбера вошел в топ-3 патентованных изобретений 2021 года

Робот-дезинфектор от Сбера вошел в тройку главных запатентованных в 2021 году изобретений. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

В тройку также вошли композиционный материал с антибактериальным эффектом и инсулин в таблетках. «Создаются целые новые технологии для жизни и в ковидной ситуации», — рассказал Ивлиев.

На первом месте оказался композиционный материал, запатентованный Институтом химической физики имени Эмануэля Российской академии наук. Из него можно изготавливать многие бытовые предметы с высоким уровнем антибактериальной эффективности.

Робот от Сбера расположился на втором месте рейтинга. Машина может самостоятельно ориентироваться в пространстве, запоминать свой маршрут, оценивать степень загрязненности и продолжительность дезинфекции.

«Его главное преимущество — не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении», — описал работу дезинфектора глава Роспатента.

Инсулин в таблетках оказался на третьем месте. Химики из Нижегородского университета решили проблему с тем, что инсулин из таблеток не успевал попадать в кровоток, так как лекарство слишком быстро расщеплялось в желудке.

Как пояснил Ивлиев, отбор лучших изобретений производят эксперты Федерального института промышленной собственности. В нем принимают участие специалисты девяти отраслевых отделов института.