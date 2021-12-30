Назван способ справиться с дефицитом газа в Европе

Несмотря на более чем 40-процентное опустошение подземных хранилищ газа (ПХГ) совсем без газа Европа не останется. На помощь придут поставки сжиженного природного газа (СПГ) и традиционные энергоносители — уголь и мазут, такой способ справиться с дефицитом назвал РИА Новости руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.

Полностью исчерпать запасы регион сможет весной, но только в условиях особо суровых морозов, уверен эксперт. При этом нынешняя цена на газ — спекулятивная, уверен Мастепанов. Если рекордная стоимость сохранится, то «сжиженный газ из США и Катара пойдет не в Китай, а в Европу, и проблема будет решена в течение недели, максимум — двух», подчеркнул он.

Также страны ЕС могут вернуться к традиционному топливу — углю и мазуту, но пока особой нужды в этом нет, добавил Мастепанов.

Количество танкеров, перевозящих природный газ из США в Европу, за выходные, 25 и 26 декабря, выросло на треть. Аналитики считают, что стоимость газа в Европе в ближайшие месяцы не снизится, более того, текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ даже летом 2022 года.