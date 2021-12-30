Украинский теннисист назвал последствия отъезда Тимощука и Ракицкого в Россию

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался об отъезде местных футболистов Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого для работы в России. Его слова приводит Tribuna.com

Спортсмен рассказал, что общался с Тимощуком, когда в 2013 году тот решил вернуться в петербургский «Зенит». «Он понимал, на что он идет. Это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он знает, что в Украину ему дорога закрыта», — назвал последствия отъезда он. Стаховский также добавил, что для Ракицкого переход к сине-бело-голубым обернулся отказом от сборной Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й, а также с 2013-го по 2015-й. На данный момент он работает помощником главного тренера команды Сергея Семака. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.

Ракицкий подписал контракт с «Зенитом» в январе 2019 года. После этого часть фанатов затравила его за переезд в Россию, и он сам был вынужден покинуть сборную Украины по политическим мотивам.