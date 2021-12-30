Правительство попросили спасти стройки от возможной катастрофы

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к правительству с просьбой отсрочить ввод механизма расширенного казначейского сопровождений для крупных госконтрактов. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

С 1 января, согласно новым правилам, расширенное казначейское сопровождение будет применимо к госконтрактам на сумму от одного миллиарда рублей. В письме говорится, что такая мера преждевременна: деятельность подрядчиков может остановиться, а строительные компании начнут уходить с рынка госзаказов. Шохин не уточнил в обращении, на какой срок предлагает перенести вступление в силу поправок к бюджетному кодексу, однако указал, что необходимо проработать вопросы реализации новых правил, чтобы спасти бизнес от рисков.

Ранее введение механизма расширенного казначейского сопровождение уже вызвало опасение у Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Гендиректор НАИК Мария Ярмальчук предупредила, что новые правила могут привести к полной остановке работ в строительной отрасли, и заявила о возможной катастрофе в строительной отрасли.

Другая проблема, с которой столкнулись госстройки, — стремительный рост цен на строительные материалы. Из-за инфляции реальная стоимость строительства перестала соответствовать прописанной в договоре, в результате чего подрядчики оказались в невыгодных условиях. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в росте цен на отечественные стройматериалы может быть виноват картельный сговор на рынке, и призвал правоохранительные органы провести проверку.