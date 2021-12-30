Минфин назвал отключение России от SWIFT проблемой для всех стран

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отключение страны от SWIFT доставит множество проблем другим государствам, пишет «Комсомольская правда». Ранее в декабре журналисты CNN сообщали, что США готовы ввести против России новый пакет санкций в случае ее вторжения на территорию Украины, и в качестве крайней меры было названо отсоединение страны от этой международной платежной системы.

«SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. [...] Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка», — сказал Силуанов. При таком сценарии Европа будет вынуждена полностью отказаться от импорта российских товаров, подчеркнул глава Минфина. Он напомнил, что Россия поставляет в регион газ, нефть и другие виды топлива.

«Так вот что получится с европейскими потребителями тех же самых углеводородов? Как они будут с нами рассчитываться? Или они откажутся от наших экспортных товаров? Да нет, конечно, не откажутся. Рассчитываться надо будет? Надо. Проблемы себе создадут? Конечно, создадут», — констатировал министр. Силуанов добавил, что в таком случае Европе и России придется вместе искать инструменты обмена информацией об транзакциях, но найти его будет очень сложно.

SWIFT представляет собой международную организацию, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Сервис позволяет банкам со всего мира быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Кремль назвал сообщения о планах США отсоединить Россию от SWIFT информационной истерикой. Некоторые западные страны тоже считают проблематичной реализацию такой меры, выяснил в середине декабря Bloomberg у источников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер.