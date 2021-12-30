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В США российские танки не попали в тройку мощнейших в мире

19FortyFive назвало танки M1 Abrams, K2 Black Panther и Leopard 2 мощнейшими в мире

Фото: U.S. Department of Defense / Globallookpress.com

В список трех мощнейших танков в мире, опубликованный американским изданием 19FortyFive, не попали российские.

В публикации рассказывается об американском M1 Abrams, южнокорейском K2 Black Panther и немецком Leopard 2.

«M1A2 Abrams, со всеми его модернизации, следует считать лучшим танком по сравнению с Leopard и Black Panther. Безусловно, как американское издание, мы можем быть предвзятыми. Но ни один другой танк не был так испытан в боях, как грозный Abrams», — пишет 19FortyFive.

Издание отмечает, что K2 Black Panther отличает наличие интеллектуального боеприпаса KSTAM-II, запускаемого из основной пушки снаряда и способного поражать вражескую технику сверху. Особенностью Leopard 2 называется наличие у него мощного дизельного двигателя и бронебойного снаряда с тепловизионным прицелом.

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Издание признает, что, предлагая подобный список, оставляет «место для споров».

В декабре РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерию Решетникову сообщили, что Россия предложила Индии разработку нового танка на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

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Иван Потапов
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