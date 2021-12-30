Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась звать на свадьбу сестру, поменявшую несколько лет назад пол, из-за одного условия родителей. Автор поста рассказала, что они обещали оплатить торжество, если дочь-трансгендера не позовут на торжество.

По словам невесты, ее сестра поменяла пол около трех лет назад. «Наши родители очень консервативны, поэтому в нашей семье было много разногласий из-за этого, в результате чего они отказались общаться с ней», — поделилась она. Девушка рассказала, что она одна из немногих из семьи по-прежнему поддерживала с сестрой контакт, и обещала позвать ее на свою свадьбу.

«Мои родители обожают моего жениха и всегда относились к нему как к сыну», — поделилась рассказчица и уточнила, что ее будущий муж поддерживает позицию родителей и считает, что сестру не стоит звать на свадьбу. «После предложения, которое во многом помогли организовать мои родители, они занялись организацией нашей свадьбы и даже предложили полностью оплатить торжество», — добавила она.

Девушка рассказала, что родители поставили одно ей условие: они оплатят все расходы, связанные со свадьбой, только в том случае, если на ней не будет ее сестры. Мать и отец героини истории добавили, что не придут на свадьбу, если там появится их дочь-трансгендер. «Я приняла предложение родителей, потому что не могу позволить себе заплатить за всю свадьбу, к тому же мой жених оказывал давление на меня, поддерживая их», — призналась она.

В комментариях под постом пользователи осудили автора поста. Многие посчитали, что невеста придерживается таких же взглядов, что ее родители и жених, но не хочет признавать этого. По их мнению, через время девушка пожалеет о том, что не позвала сестру на такое важное мероприятие.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как его сестра отказалась звать его на свадьбу из-за одного поступка. Мужчина пояснил, что девушка разозлилась на него за то, что он женился раньше нее. Девушка попросила пару не приходить на свадьбу, несмотря на то, что жена его брата была подружкой невесты, а сам брат — шафером.