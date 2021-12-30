С 1 января 2022 года в России вырастут страховые пенсии, они будут проиндексированы на 5,9 процента. Соответствующее повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Увеличатся и социальные пенсии — с 1 апреля, на 7,7 процента.

При этом в конце 2021 года президент России Владимир Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции. Он указал, что правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет. По оценкам Центрального банка России, инфляция по итогам года может превысить 8 процентов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предполагал, что с января пенсии увеличат на 5,9 процента, как заложено в бюджете, но позже закон о страховых пенсиях может быть скорректирован так, чтобы довести индекс до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части.