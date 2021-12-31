Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ученые выяснили пользу кофе для организма

The Mirror: употребление кофе на 21% снижает риск хронических болезней печени

Фото: Pixabay

Ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили пользу кофе для организма. По их словам, его употребление снижает риск заболеваний печени и уменьшает риск смерти, пишет издание The Mirror.

Исследователи проанализировали данные 95,5 тысяч человек из Биобанка Великобритании. Выяснилось, что риск хронических болезней печени снижается на 21 процент у тех, кто регулярно пьет кофе, при этом вероятность избежать смерти повышается на 40 процентов, а благодаря кавеолу и кафестолу, содержащимся в кофе, на 20 процентов уменьшается риск жирового гепатоза печени. По словам автора исследования Оливера Кеннеди, это открытие важно для тех стран, где из-за низких доходов населения у людей почти нет возможностей на качественную медицинскую помощь.

Ранее диетолог Элеана Кайданян заявила, что привычка в значительных количествах добавлять в кофе сливки или молоко может оказаться вредной для людей с высоким уровнем холестерина в крови.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил Путину о недопустимости вторжения на Украину
Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января
Аналитики предсказали рост цен ряд товаров в России в 2022 году
Байден понадеялся на прогресс в предстоящих переговорах с Россией
В Японии запустят в космос деревянный спутник
В столице Болгарии задержали антиваксера с гранатой
Макрон в новогоднем обращении выразил надежду на окончание пандемии
В Подмосковье нашли «бесплатную» новогоднюю ель
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 170 рейсов
Российская старшеклассница попросила у Деда Мороза новый аэропорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter