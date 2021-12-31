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Нарколог назвал способы справиться с алкогольным отравлением в виде «вертолетов»

Нарколог Сараев: при головокружении после алкоголя надо прочистить желудок

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра аддиктологии «Независимый взгляд» Марат Сараев назвал способы справиться с алкогольным отравлением в виде «вертолетов». Его слова передает «Говорит Москва».

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Нарколог заявил, что при головокружении после алкоголя надо прочистить желудок, выпить сладкий черный чай и постараться уснуть. «В этом случае ситуация будет меняться, человек должен расслабиться и уснуть, тогда все пройдет. Однако, как правило, пока организм не эвакуирует все интоксиканты из кишечника и желудка, этого не произойдет», — сказал он.

Сараев пояснил, что «вертолеты» появляются из-за воздействия алкоголя на мозжечок и поджелудочную железу, а также из-за пониженного артериального давления. «Так называемые вертолеты связаны с нарастающим эвакуационным потенциалом организма. Организм сопротивляется тому количеству алкоголя, который находится в желудке и кишечнике. Он пытается его эвакуировать, поджелудочная железа начинает вырабатывать определенные пепсины, которые стимулируют рвотный рефлекс. В этот момент как раз и происходит головокружение», — отметил он.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. По его словам, стоит воздерживаться от крепких спиртных напитков, таких как водка, коньяк и другие. Дело в том, что после их употребления быстрее наступает опьянение и интоксикация, а также они быстрее формируют зависимость.

Марина Совина
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