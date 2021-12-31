Байден заявил Путину о недопустимости вторжения на Украину

Президент США Джо Байден рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о недопустимости вторжения Москвы на Украину. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Байден дал понять Путину, что подобные действия приведут к введению санкций против России и увеличению американского военного присутствия в Европе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре проведет переговоры с Байденом. По его словам, беседа состоится в воскресенье, 2 января. Стороны запланировали скоординировать шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе, добавил глава украинского государства.

Вечером 30 декабря президенты РФ и США провели телефонный разговор. Диалог начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16:25 (00:25 мск пятницы, 31 декабря).

