Названо помогающее лучше таблеток или специалистов средство от тревоги

Шведские ученые из Университета Гетеборга назвали средство для избавления от хронических тревожных расстройств, которое поможет гораздо лучше, чем это могут сделать различные таблетки или специалисты в разных областях. Таким средством является занятие спортом, сообщает «Медик Форум».

Исследователи уверяют, что интенсивные физические нагрузки помогают справиться с тревогой значительно лучше, чем психотерапия. Они в течение 12 недель проследили за тем, как добровольцы занимались усиленными или щадящими силовыми нагрузками, и выяснили, к какому результату это привело.

Оказалось, что в обоих случаях у испытуемых снижалась симптоматика тревожных расстройств, даже если она являлась хронической. Таким образом, простой способ облегчить тревожное состояния в виде физических упражнений стал гораздо более простым и доступным средством для людей, чем дорогостоящие лекарства или походы к психотерапевтам, которые далеко не всегда приводят к желаемому эффекту.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что после перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасно заниматься спортом. По его словам, по этой причине даже после легко течения переболевшим стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок как минимум на два месяца.