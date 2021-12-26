Иммунолог предупредил переболевших COVID-19 об опасности занятий спортом

После перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасно заниматься спортом. Об этом URA.ru предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, по этой причине даже после легко течения переболевшим стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок как минимум на два месяца. Врач отметил, что у значительного числа людей после перенесенной болезни возникает миокардит, а у старшего возраста — перикардит. Он подчеркнул, что миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. При этом Крючков добавил, что при нагрузке это может привести к сбоям в работе сердца, например аритмии или остановке сердца.

В то же время специалист рассказал, что небольшие физические нагрузки полезны для восстановления после COVID-19. Так, он советует переболевшим гулять на свежем воздухе, ходить на лыжах или бегать непродолжительное время.

Ранее Крючков заявил, что у некоторых россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, повышается риск умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба спустя несколько месяцев после выздоровления. Специалист уточнил, что в группе риска находятся три категории людей — глубоко пожилые, люди с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19.

