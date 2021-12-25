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Иммунолог предупредил о смертельных последствиях COVID-19 для некоторых россиян

Иммунолог Крючков: три категории россиян рискуют умереть после выздоровления от COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

У некоторых россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, повышается риск умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба спустя несколько месяцев после выздоровления. О смертельных последствиях предупредил в разговоре с URA.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист уточнил, что в группе риска находятся три категории людей — глубоко пожилые, люди с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19.

«После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения работы сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — отметил иммунолог.

Он добавил, что такие случаи летального исхода не попадают в статистику смертей в результате заражения коронавирусом.

Ранее Крючков назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма. К ней он отнес молодых людей без хронических заболеваний.

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Варвара Кошечкина
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