Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России проверят инцидент с суточной задержкой рейса в Турцию

В Кольцово прокуратура организовала приемную для пассажиров рейса Екатеринбург — Анталья

Фото: Alec Wilson / Flickr

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью более чем на сутки — мобильную приемную организовали прямо в аэропорту Кольцово. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что рейс должен был вылететь в 30 декабря в 06:30 по местному времени, однако отправление неоднократно переносилось. «Причина задержки: решение авиакомпании. В связи с многочасовой задержкой Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово и организовал мобильную приемную граждан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что в ведомстве приняли коллективное обращение пассажиров, над его рассмотрением установили контроль. Сотрудники прокуратуры будут находиться в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт.

«Организована прокурорская проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании и приняты меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее в декабре сообщалось, что в аэропортах Москвы отменили и задержали более 70 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
За сутки в России зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
В США предупредили о коронавирусной буре
Онкобольные дети получили пустые коробки в подарок от шоу «Модный приговор»
Перепутавший финиш и лишившийся медали российский биатлонист объяснился
«Одноклассники» запустили сервис на базе deepfake-технологии
Умер родной брат патриарха Кирилла
Венгрия рассказала о своем интересе к переговорам России и НАТО
IKEA задумала поднять цены
Собянин рассказал о бесплатном фестивале «Снег и лед в Москве»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter