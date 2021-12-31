В России проверят инцидент с суточной задержкой рейса в Турцию

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью более чем на сутки — мобильную приемную организовали прямо в аэропорту Кольцово. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что рейс должен был вылететь в 30 декабря в 06:30 по местному времени, однако отправление неоднократно переносилось. «Причина задержки: решение авиакомпании. В связи с многочасовой задержкой Свердловский транспортный прокурор выехал в аэропорт Кольцово и организовал мобильную приемную граждан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что в ведомстве приняли коллективное обращение пассажиров, над его рассмотрением установили контроль. Сотрудники прокуратуры будут находиться в аэропорту до прибытия воздушного судна и посадки пассажиров на борт.

«Организована прокурорская проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц авиакомпании и приняты меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее в декабре сообщалось, что в аэропортах Москвы отменили и задержали более 70 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог.