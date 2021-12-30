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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 70 рейсов

«Яндекс.Расписание»: в столичных аэропортах отменены и задержаны более 70 рейсов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Более 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения дорог. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что по информации на 15:10 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержаны 23 рейса, отменено шесть, во Внуково задержали 14 вылетов, еще пять отменили, в Домодедово изменили время вылета 29 самолетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском пока нет.

Ранее, 22 декабря, в столичных аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности более 40 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в аэропорту Внуково были задержаны девять вылетов, в Домодедово — еще 15 рейсов. В Шереметьево задержали десять вылетов и отменили еще восемь.

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Валентина Процкова
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