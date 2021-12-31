Названа экзистенциальная угроза для России

Посол России в США Анатолий Антонов опубликовал в журнале Foreign Policy статью, посвященную обострившейся ситуации на Украине. В ней он рассказал, чем угрожает сложившаяся обстановка России.

Антонов подчеркнул, что военное освоение Украины другими государствами является экзистенциальной угрозой для России. Среди таких стран посол назвал участников НАТО. Он также заявил о необходимости срочных действий.

«Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Он означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — отметил посол.

Дипломат добавил, что указанные им цели легко выполнить при наличии политической воли. В реализации этих планов поможет выработка серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности.

Ранее Антонов предупредил, что Россия разработает «уязвимости» для стран Запада, если они продолжат курс на создание военных угроз для России. Он подчеркнул, что «мы подошли к той точке, когда отступать некуда».

26 декабря президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение НАТО на восток. Он отметил, они могут стать самыми разными, но зависят от конкретных предложений российских военных экспертов.