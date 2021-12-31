Лавров упрекнул США в искусственном ограничении виз для россиян

Глава МИД России Сергей Лавров упрекнул США в том, что они искусственно ограничивает выдачу неимиграционных виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — заявил министр. По его словам, Вашингтон делает это не просто так, а чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки со стороны РФ.

Лавров подчеркнул, что «ситуация по-прежнему сложная», напомнив, что с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз. «Однако оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. Это – суверенное решение США», — сказал он.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США необходимо иметь полностью функционирующее посольство в Москве. Он отметил, что в Вашингтоне понимают аналогичные пожелания со стороны России.

Посольство США в Москве с 12 мая прекратило выдавать визы и сокращает список консульских услуг — ими могут воспользоваться только граждане США в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае истечения срока действия виз, а также в случаях угрозы жизни или наступления смерти.