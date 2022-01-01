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Виктора Пелевина заметили в Таиланде

Подписчики Mash встретили писателя Виктора Пелевина на пляже в Таиланде

Кадр: Telegram-канал Mash

Российского писателя Виктора Пелевина заметили в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подписчик канала Кирилл рассказал, что встретил Пелевина на пляже и попытался поговорить с ним на английском языке, однако тот отказался. «И мы уже не стали навязываться, просто посмотрели, как он уходит. Он дошел до конца пляжа, пляж достаточно большой, протяженностью три или четыре километра», — добавил собеседник Mash.

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В ноябре 2021 года журналисты нашли тайное убежище писателя на острове Самуи в Таиланде. Согласно их данным, Пелевин живет в отеле у береговой линии уже более года. Гостиница окружена озером с одной стороны и океаном — с другой. Рядом с ней находятся большой торговый центр и буддийский храм. Кроме того, поблизости есть реабилитационный центр, который, как предполагается, был описан в романе «Непобедимое солнце».

2017 и 2018 годы писатель провел в путешествиях, а 30 ноября 2019-го вылетел из Москвы в Бангкок и больше не возвращался в Россию.

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Варвара Кошечкина
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