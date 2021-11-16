Найдено тайное убежище Виктора Пелевина

Найдено тайное убежище российского писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщает Mash.

Журналисты издания подкараулили Пелевина на острове Самуи в Таиланде. Согласно их данным, он живет в отеле у береговой линии уже более года. Гостиница окружена озером с одной стороны и океаном — с другой.

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Издание также опубликовало фотографии отеля. Хотя журналисты не уточнили его название, снимки в публикации указывают на то, что писатель проживает в отеле Malibu Koh Samui Resort & Beach Club.

Отмечается, что рядом с гостиницей находятся большой торговый центр и буддистский храм. Кроме того, поблизости есть реабилитационный центр, который, как предполагается, был описан в романе «Непобедимое солнце».

Ранее во вторник стало известно местонахождение Пелевина. Его нашли на острове Самуи в Таиланде. 2017 и 2018 годы писатель провел в путешествиях, а 30 ноября 2019 года вылетел из Москвы в Бангкок и больше не возвращался в Россию.