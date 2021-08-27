Опубликована свежая фотография Виктора Пелевина

Опубликована фотография, на которой, как предполагается, изображен российский писатель Виктор Пелевин. Об этом сообщает издание The Blueprint.

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Снимок якобы был сделан в 2020 году. Анонимная российская компания, занимающаяся биометрией, проанализировала кадр и сравнила его со старыми портретами автора, опубликованными в открытых источниках. Сходство составило 75 процентов.

Автор статьи Вадим Смыслов рассказал, что фотографию ему прислал анонимный информатор с ником Чекист. Когда журналист получил снимки, он задумался, кто предоставил ему свежие кадры. «Внезапно я вспомнил: 2016 год, Москва, за четыре дня до предполагаемой смерти Виктор Пелевин выпустил пятнадцатую по счету книгу. "Лампа Мафусаила" — так она называлась. Но у книги было и второе заглавие — "Крайняя битва чекистов с масонами". Теперь мне стало не по себе. Я не знал того, кто решил мне помочь. Или — еще сильнее запутать», — говорится в материале.

Виктор Пелевин — автор романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и «Empire V». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер». Многие читатели сомневаются, существует ли писатель на самом деле. Он не появляется на публике и редко дает интервью, из-за чего распространились слухи о том, что за литературным псевдонимом скрывается группа авторов. «Существует ли Пелевин?» — один из самых популярных запросов о нем в поисковиках.