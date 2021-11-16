Стало известно местонахождение Виктора Пелевина

Стало известно местонахождение российского писателя Виктора Пелевина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В канале появились фотографии человека, похожего на Пелевина. Утверждается, что его нашли на острове Самуи в Таиланде. 2017 и 2018 годы писатель провел в путешествиях, а 30 ноября 2019 года вылетел из Москвы в Бангкок и больше не возвращался в Россию.

В августе издание The Blueprint опубликовало свежую фотографию Пелевина. Снимок якобы был сделан в 2020 году. Анонимная российская компания, занимающаяся биометрией, проанализировала кадр и сравнила его со старыми портретами автора, опубликованными в открытых источниках. Сходство составило 75 процентов.

Виктор Пелевин — автор романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и «Empire V». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер». Многие читатели сомневаются, существует ли писатель на самом деле. Он не появляется на публике и редко дает интервью, из-за чего распространились слухи о том, что за литературным псевдонимом скрывается группа авторов. «Существует ли Пелевин?» — один из самых популярных запросов о нем в поисковиках.