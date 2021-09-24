Неизвестный выдал себя за Пелевина и раздал автографы поклонникам писателя

В одном из подвалов столицы прошла «фан-встреча» с человеком, похожим на Виктора Пелевина

В Москве прошла «фан-встреча» с человеком, внешне похожего на российского писателя Виктора Пелевина. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» в пятницу, 24 сентября.

Неизвестный мужчина, выдающий себя за Пелевина, раздал автографы поклонникам творчества культового автора в одном из подвалов столицы.

О прибытии романиста в Москву и его общении с фанатами сообщалось в ряде Telegram-каналов. После этого некоторые предположили, что мероприятие было организовано мошенниками.

Материалы по теме «Припасть к народной груди» Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа Прощай, кукуха! Как Виктор Пелевин высмеял бессмертие, секс и усы Михалкова в новом романе

«Фонтанка» со ссылкой на издательство «Эксмо» подчеркнула, что распространенная в соцсетях информация о встречи с Виктором Пелевиным не соответствует действительности.

Ранее сообщалось о публикации новой фотографии, на которой, якобы изображен Пелевин. Снимок, как отмечалось, был сделан в 2020 году. Анонимная российская компания, занимающаяся биометрией, проанализировала кадр и сравнила его со старыми портретами писателя, опубликованными в открытых источниках. Сходство составило 75 процентов.

Виктор Пелевин — автор таких романов, как «Чапаев и Пустота», «Омон Ра», «Generation "П"» и «Empire V». Он также является лауреатом многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер». Многие читатели сомневаются, существует ли Пелевин на самом деле. Писатель не появляется на публике и редко дает интервью, из-за чего распространились слухи о том, что за литературным псевдонимом скрывается группа авторов.