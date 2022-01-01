В России выросли цены на табак

С 1 января в России минимальная цена на табачную продукцию достигнет 112 рублей. Такую сумму рассчитал ранее Минсельхоз на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет, ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента.

В 2021 году минимальная цена составляла 108 рублей за пачку из 20 штук. В первом полугодии средняя цена за пачку равнялась 135,8 рубля.

Однако предпочтения российских курильщиков в январе-августе 2021 года изменились в пользу дешевых сигарет стоимостью до 125 рублей. Этот ценовой сегмент стал лидером. Доля дешевых сигарет увеличилась с 32,6 до 37,7 процента, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 рублей за пачку). Доля последнего снизилась на 3,5 процентных пункта (до 31,3 процента). В целом продажи всех сигарет за этот период упали на 4,8 процента.

Независимое международное агентство Kantar TNS Russia ранее оценило долю нелегальных продаж сигарет в России в 2021 году в 10,7 процента. Бюджет страны с 2016 года недополучил 295,6 миллиарда рублей из-за нелегальной табачной продукции.