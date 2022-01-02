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В МЧС предупредили о приближении к Земле опаснейшего астероида

ВНИИ ГОЧС МЧС России: опаснейший астероид Апофис приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Фото: pixabay.com

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле — на расстояние орбит геостационарных спутников. Такой прогноз сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает РИА Новости.

В НИИ предупредили, что Апофис приблизится к Земле 13 апреля 2029 года на расстояние 38,4 тысячи километров. Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении космического тела диаметром 393 метра и весом порядка 27 тонн c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

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Согласно прогнозу, сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.

Ранее газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида. Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, пройдет мимо планеты 11 января. Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле 18 января.

Марина Совина
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