Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Потенциально опасный астероид размером с Биг-Бен приблизится к Земле

NASA: два потенциально опасных астероида 2013 YD48 и 7482 YD48 приближаются к Земле

Фото: Pixabay

Два потенциально опасных астероида приближаются к Земле, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

Первый из них — 2013 YD48 — размером с Биг-Бен, он имеет ширину около 104 метров и пройдет мимо планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Второй — 7482 YD48 — вдвое больше американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, он приблизится к Земле на расстояние 0,013 астрономической единицы 18 января. Это, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA считается близким подходом.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами, и мир узнает о них только после падения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе
Шойгу рассказал о почете и престиже службы в армии
Финансист предсказал судьбу криптовалют в 2022 году
Потенциально опасный астероид размером с Биг-Бен приблизится к Земле
Маск раскрыл необычные способности роботов Tesla
Консьержи из Подмосковья объявили забастовку
В Швеции задумались о бойкоте Олимпиады
Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Эндокринолог раскрыла три способа борьбы с похмельем
На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter