В Госдуме прокомментировали украинский марш с факелами в честь Бандеры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Европейский парламент, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентскую ассамблею Совета Европы осудить факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошедшее в Киеве 1 января. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Комментируя прошедшие на Украине события, спикер назвал их поощрением национализма, которое направлено «против всего человечества». «Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия», — добавил Володин.

По его мнению, еще более чудовищны поставки стран НАТО на Украину, которые продолжаются вопреки таким маршам.

Участники шествия собрались днем 1 января в парке Шевченко. Они начали марш с песни «Батько наш Бандера». Затем они кричали «Никто не забыт и ничто не забыто», после чего обнажили сабли. На главном плакате шествия был изображен пылающий Кремль, а на его фоне — портрет Бандеры. Также участники марша принесли плакат с призывом устроить «Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом».

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных Третьим рейхом территориях.