В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники собрались днем 1 января в парке Шевченко. Они начали марш с песни «Батько наш Бандера». Затем они кричали «Никто не забыт и ничто не забыто», после чего обнажили сабли.

На главном плакате шествия был изображен пылающий Кремль, а на его фоне — портрет Бандеры. Также участники марша принесли плакат с призывом устроить «Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом».

С бульвара Шевченко граждане отправились на Крещатик, а затем на Институтскую. Марш завершился в центре города возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Перед окончанием шествия сторонники Бандеры помолились. Акция прошла спокойно.

Акции в честь дня рождения лидера украинских националистов проходит в Киеве каждый год.

Кто такой Бандера?

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных Третьим рейхом территориях.

Под его руководством националисты осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с Вермахтом и СС антипартизанских операциях. В 1959 году в Мюнхене Бандеру ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.

20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны — звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал этот указ незаконным, сославшись на то, что Бандера не являлся гражданином Украины.

Сколько украинцев поддержали марш?

В факельном шествии приняли участие около 3,5 тысячи человек. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

3500 человек приняли участие в факельном шествии в честь годовщины со дня рождения Бандеры

Отмечается, что правоохранители не фиксировали нарушений правопорядка. Всего в стране состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах.

Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины Нацполиция Украины

Реакция мира

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националистическое шествие на Украине демонстрирует нацистскую сущность киевского режима, к краху которого приведет бандеровская идеология.

Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства Сергей Аксенов Глава Крыма

Политик подчеркнул, что нынешняя политика киевского режима основана на русофобии и недостижимых целях, среди которых возвращение Крыма в состав Украины.

Израиль также осудил факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. В посольстве страны на Украине заявили, что прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине.

Посольство потребовало от Киева провести тщательное расследование антисемитских проявлений, имевших место во время мероприятия.

Песня про Бандеру

В октябре украинские тиктокеры запустили новый флешмоб и начали петь песню «Батько наш Бандера». В TikTok и других социальных сетях стали распространяться видеоролики, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню, посвященную идеологу украинского национализма.

Депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» присоединились к TikTok-челленджу и спели в стенах Верховной Рады песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» (отец наш — Бандера, Украина — мать — прим. «Ленты.ру»).

Позже песню спели военные священники-капелланы Православной церкви Украины (ПЦУ) во Львовской области. Кроме них, песню также исполнили учащиеся Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко. В акции поучаствовали более 50 студентов.

Также к TikTok-челленджу присоединились ученики первого класса Тернопольской школы. На видеозаписи видно, как четверо первоклассников в вышиванках и военных фуражках поют песню «Батько наш Бандера, Украина — мати». Допев куплет, школьники поднимают вверх руки, что напоминает нацистское приветствие.

Песня «Батько наш Бандера, Украина — мати» в украинском сегменте интернета стала популярнее, чем новый трек российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». По данным агентства УНИАН, из Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией, не исходило ни одного интернет-запроса на песню про Бандеру.