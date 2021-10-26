На Украине священники присоединились к флешмобу и спели песню про Бандеру

Во Львовской области военные священники-капелланы Православной церкви Украины (ПЦУ) исполнили песню, посвященную идеологу украинского национализма Степану Бандере. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

В честь Дня капеллана, отмечаемого 25 октября, священники собрались у памятника Бандере в городе Дрогобыч и исполнили песню «Батько наш Бандера». Таким образом они присоединились к массовому флешмобу, который в настоящее время набирает обороты на Украине.

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Кроме них, песню также решили исполнить учащиеся Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко. В акции поучаствовали более 50 студентов, которые хором спели «Батько наш Бандера».

Ранее флешмоб с исполнением песни про Бандеру запустили украинские тиктокеры. В соцсетях стали распространяться видео, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют данную композицию.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял сотрудничавшую с нацистами Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Под его руководством радикалы осуществляли этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган на территории Украины, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.