ООН отреагировала на объявление российского сотрудника миссии персоной нон грата

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на объявление российского сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало. Вместе с тем Дюжаррик подчеркнул, что статус «персона нон грата» неприменим для сотрудников ООН.

Миссия ООН в Косове и Метохии и штаб-квартира ООН принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника, о котором идет речь, и поддерживают контакты с заинтересованными представителями властей по этому вопросу", — добавил он.

О том, что россиянин объявлен персоной нон-грата, ранее сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала. По ее словам, таким образом Косово отвечает на «любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в регионе».

Посольство России в Сербии заявило, что решение властей Косово о том, чтобы выслать российского сотрудника миссии ООН, объявив его персоной нон грата, провокационно и предпринято ради того, чтобы «выслужиться перед западными менторами».