Россия ответила на объявление сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата

Решение властей Косово о том, чтобы выслать российского сотрудника миссии ООН, объявив его персоной нон грата, провокационно и предпринято ради того, чтобы «выслужиться перед западными менторами». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Сербии в Facebook.

«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», — добавили в заявлении. Представители посольства РФ также призвали администрацию края в ООН в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.

О том, что россиянин объявлен персоной нон-грата, ранее сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала. По ее словам, таким образом Косово отвечает на «любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в регионе».