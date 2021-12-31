Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия ответила на объявление сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата

Посольство РФ в Сербии: решение Приштины выслать сотрудника миссии ООН из РФ провокационно

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Решение властей Косово о том, чтобы выслать российского сотрудника миссии ООН, объявив его персоной нон грата, провокационно и предпринято ради того, чтобы «выслужиться перед западными менторами». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Сербии в Facebook.

«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», — добавили в заявлении. Представители посольства РФ также призвали администрацию края в ООН в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.

О том, что россиянин объявлен персоной нон-грата, ранее сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала. По ее словам, таким образом Косово отвечает на «любые дестабилизирующие усилия Российской Федерации в регионе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом
Услуги такси зимой подорожали на 40 процентов
Мировой энергетический кризис объяснили неумелой политикой Запада и Китая
В Казахстане загорелись два теплохода и дебаркадер с кафе
Большунов объяснил поражение Клебо в масс-старте Тур де Ски
Хлебникова поздравила россиян с Новым годом из больницы
Перед Новым годом Максим Галкин решил отправиться в монастырь
Тело бывшего менеджера Ким Кардашьян нашли в багажнике машины
Лукашенко показал подарки от лидеров стран СНГ и отдал их медикам
Россия ответила на объявление сотрудника миссии ООН в Косово персоной нон грата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter