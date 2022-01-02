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Российская подлодка в Средиземном море вызвала панику у ВМС США

Avia.pro: подлодка «Новороссийск» ВМФ России в Средиземном море вызвала панику у ВМС США

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», относящаяся к Черноморскому флоту Военно-морского флота (ВМФ) России, появилась в водах Средиземного моря и вызвала панику у командования Военно-морских сил (ВМС) США и НАТО. Об этом сообщает Avia.pro.

По информации издания, российская подлодка приблизилась к району развертывания боевых кораблей США и, уйдя на глубину, напугала командование американского флота. «Попытки в течение двух последних суток отыскать российскую субмарину не увенчались успехом. Для этого были задействованы корабли, оснащенные радиолокаторами, и противолодочные самолеты, однако это также оказалось безуспешным», — пишет Avia.pro.

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Предположительно, сейчас «Новороссийск», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», направляется к побережью Сирии. По некоторым данным, вместе с ним в Средиземном море находится спасательное буксирное судно «Спасатель Василий Бех».

В сентябре 2021 года сообщалось, что Россия впервые разместила в Средиземном море пять субмарин, известных как «черные дыры» и выступающих носителями «Калибров». Речь шла о неатомных субмаринах проекта 636 «Варшавянка».

Ранее, в июле, ВМС Великобритании заподозрили российскую подлодку в слежке за боевым кораблем Queen Elizabeth во время его прохода в Средиземное море. Уточнялось, что субмарина, якобы следившая за британским судном, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.

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Варвара Кошечкина
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