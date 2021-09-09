Россия в Средиземном море впервые «придержала» пять «черных дыр» с «Калибрами»

ТАСС: в Средиземном море впервые находятся пять российских субмарин с ракетами «Калибр»

Россия впервые разместила в Средиземном море пять субмарин, известных как «черные дыры» и выступающих носителями крылатых ракет «Калибр», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли.

«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин — носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ": три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», — сказал собеседник.

Источник добавил, что две подлодки, в настоящее время совершающие переход с Балтийского на Тихоокеанский флот, могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Согласно агентству, речь идет о неатомных субмаринах проекта 636 «Варшавянка».

В марте командир электромеханической боевой части Денис Байрачный заявил телеканалу «Звезда», что незаметность и бесшумность российской подводной лодки «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» достигаются благодаря использованию особой конструкции двигателя.