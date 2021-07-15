В Польше заявили о «существенном недостатке» российских подлодок

Defence24: российские «Варшавянки» не могут находиться под водой дольше двух суток

Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» отличаются малошумностью, однако не способны находиться под водой дольше двух суток, что облегчает их обнаружение, заявил польский портал Defence24.

Издание пишет, что данные субмарины «имеют один существенный недостаток — у них отсутствует воздушно-независимая двигательная установка». «Таким образом, примерный район действия российских подводных лодок известен, тем более если понятно, о какой конкретно субмарине идет речь», — отмечается в публикации.

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Портал называет небрежными многие действия российских военных самолетов и кораблей, подходящих на близкие расстояния к западным группировкам. Издание уверяет, что подобное поведение возможно лишь в мирное время, тогда как в реальных военных условиях российским силам не позволили бы приблизиться к западным.

Defence24 пишет, что «старые» российские самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К не способны противостоять новейшим западным истребителям пятого поколения F-35 Lightning II и самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления. «В этом случае исход столкновения кажется предрешенным», — уверяет издание.

В июле 2019 года глава Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.