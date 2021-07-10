Великобритания заподозрила Россию в слежке за авианосцем в Средиземноморье

ВМС Великобритании заподозрили, что за их боевым кораблем Queen Elizabeth велась слежка с российской подлодки во время его прохода в Средиземное море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Daily Telegraph .

По информации издания, 27 июня, через четыре дня после того, как британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России около Крыма, противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца Queen Elizabeth сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за кораблем ведет наблюдение российская подлодка.

Также указывается, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», якобы следившая за британским кораблем, относится к Черноморскому флоту ВМФ России. Один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов подняли в воздух непосредственно с авианосца, а другой — со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.

23 июня британский эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.