Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что движение поездов по железнодорожному мосту, в опору которого врезался рейсовый автобус, не ограничено.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

