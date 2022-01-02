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Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось

ТАСС: число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21

Фото: Telegram-канал Mash

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что движение поездов по железнодорожному мосту, в опору которого врезался рейсовый автобус, не ограничено.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем или не справиться с управлением.

ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Москва-Астрахань произошло в 05:45 утра в воскресенье, 2 января. По предварительным данным, погибли пять человек, 16 пострадали. Всего в автобусе находилось 56 пассажиров.

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Марина Совина
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