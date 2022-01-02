Резцова назвала Клебо редкостным любителем поныть

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в адрес норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все как всегда, я даже не удивлена. Как только Клебо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации», — раскритиковала Резцова. Она назвала норвежца редкостным любителем поныть, подчеркнув, что он совсем не умеет проигрывать. Чемпионка добавила, что ей жаль Терентьева, однако подавать протест нет смысла.

1 января Терентьев упал в полуфинале спринта, из-за чего не смог отобраться в финал гонки. Победителем стал Клебо. Россиянин Александр Большунов расположился на седьмом месте.

После гонки Терентьев заявил, что в его падении виноват Клебо. По его словам, норвежец наступил ему прямо на лыжи.