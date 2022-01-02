Смолов нашел новый клуб

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перейти в столичное «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, стороны согласовали условия перехода 31-летнего футболиста. Отмечается, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Контракт Смолова с «Локомотивом» истекает в 2022 году. Зарплата футболиста в команде составляет 3,1 миллиона евро. За «Динамо» форвард играл с 2015-го по 2016-й, подписав первый контракт с профессиональным клубом. Он также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».

В октябре прошлого года сообщалось, что Смолов захотел покинуть Россию после окончания срока действия контракта с железнодорожниками. Тогда форвард рассматривал выступления в США, Австралии, Китае или Японии. Скорее всего, контракт с новым клубом станет последним в карьере футболиста.