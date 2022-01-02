Захарова заявила о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России

Великобритания напрямую финансирует внутриполитическое напряжение в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ряд выложенных в сеть документов британского дипломатического ведомства в собственном Telegram-канале.

Представитель МИД прикрепила в публикации ссылку на сайт Underside. Именно там опубликован ряд документов британского министерства иностранных дел. «Ужас за госпожу [главу МИД] Элизабет Трасс и находящееся у нее в подчинении министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести», — написала дипломат.

Захарова перечислила документы, в которых описаны проекты Великобритании по вмешательству во внутренние дела России, такие как спонсирование «пятой колонны» и «развитие гражданского общества, лояльного британцам». «В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей "черной бухгалтерии". Цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено суммарно на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — отметила представитель дипведомства.

«Кроме того, речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую спонсируют раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества?» — подчеркнула дипломат.

Захарова заключила, что британскому МИД остается лишь публично прокомментировать эти документы: либо заявить, что это фейк, либо признаться и покаяться, «пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге».

В декабре прошлого года Захарова заявила, что слова бывшего начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о «российской угрозе» — дикие и неконкретные. По ее мнению, Великобритания прикрывается мнимыми угрозами, исходящими от России, чтобы оправдать увеличение военного бюджета.

В интервью изданию The Telegraph генерал Картер, который 27 ноября 2021 года покинул должность начальника штаба обороны, заявил, что Россия представляет из себя большую угрозу миру, чем исламские террористы. Еще одной глобальной угрозой британский военный назвал Китай.