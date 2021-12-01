Захарова ответила Британии на слова о «российской угрозе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова бывшего начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о «российской угрозе» — дикие и неконкретные. Ответ дипломата передает NEWS.ru.

«Можно сделать вывод об общем посыле британского военного вновь представить нашу страну в качестве ключевого фактора, якобы подталкивающего Лондон к наращиванию модернизации собственной военной мощи», — заявила Захарова. По ее мнению, Великобритания прикрывается мнимыми угрозами, исходящими от России, чтобы оправдать увеличение военного бюджета.

Также Захарова подчеркнула, что российский МИД занимается не разжиганием конфликтов, а переговорами и поддержанием мира. «Поэтому если кого-то что-то в Британии и напрягает в этом смысле, то мне кажется, лучше заняться своими акторами политическими как внутри страны, так и за рубежом», — добавила представитель Министерства иностранных дел.

В своем интервью изданию The Telegraph генерал Картер, который 27 ноября 2021 года покинул должность начальника штаба обороны, заявил, что Россия представляет из себя большую угрозу миру, чем исламские террористы. Еще одной глобальной угрозой британский военный назвал Китай.

26 ноября стало известно, что британские сухопутные войска готовятся перебросить часть войск и сотни единиц военной техники в Германию для подготовки к возможной войне с Россией. Кроме того, появилась информация, что Лондон планирует создать новые военные базы в Омане, Кении и ФРГ.