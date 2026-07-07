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13:35, 7 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Буданова о максимальной эскалации

Чепа: Желание Буданова прийти к максимальной эскалации конфликта с РФ не исполнится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Желание главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прийти к максимальной эскалации конфликта с Россией не исполнится, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на соответствующее заявление украинского политика.

«Я понимаю, что любые переговоры лучше вести с позиции силы. Это аксиома. Чем сильнее твоя позиция, тем выгоднее твоя сторона во время переговорного процесса. Поэтому Буданов и заявил, что для того, чтобы усилить переговорный процесс, который может быть, они должны иметь более весомые позиции. Логично. Но, конечно, это не получится. Это желаемое», — заявил Чепа.

По словам депутата, после подобного заявления со стороны Киева могут последовать просьбы к западным партнерам о необходимости предоставить Украине больше оружия и больше денег.

«Вот задача какая. А так это прописные истины. Поэтому они сегодня и пытаются многочисленными террористическими актами, ударами беспилотников, которые поставляет Запад, создать иллюзию какого-то превосходства. На самом деле мы видим, что ситуация для ВСУ крайне тяжелая. Они теряют важные объекты. Причем не просто они оставляют какие-то населенные пункты, а теряют рубежи. Поэтому такие заявления мы и слышим», — заключил он.

Ранее Буданов заявил, что Украине необходимо прийти к максимальной эскалации конфликта с Россией, чтобы выйти из эскалации. Он добавил, что это приведет к продолжению диалога.

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