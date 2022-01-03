Водителям назвали сроки появления экспресс-тестов на алкоголь

Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в этом году, передает ТАСС со ссылкой на информатора правоохранительных органах.

Россиян предупредили, что точные сроки появления новых тестов на алкоголь назовут позже. Однако прогнозируется, что это произойдет в 2022 году.

В июле 2021 года сообщалось, что МВД России займется внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей за рулем. Использование таких систем поможет уменьшить временные затраты при проверке автомобилистов, а также исключить субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации.

При отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения его отправят на вынужденное медицинское освидетельствование. Данные правила предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что проблема пьяных водителей остается актуальной для России. За первую половину 2021 года по данному правонарушению привлекли более 220 тысяч россиян, среди которых около 27 тысяч — повторно.