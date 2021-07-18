Российских водителей задумали проверять на алкоголь экспресс-тестами

МВД России изучает вопрос о внедрении экспресс-тестов на содержание в алкоголя в организме, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что применение таких тестов позволит снизить временные затраты при проверке водителей сотрудниками полиции, исключить субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации.

В ведомстве добавили, что в случае отказа водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он будет вынужден отправиться на медицинское освидетельствование. Такие же правила действуют в случае, если водитель не согласен с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными. Такие требования предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что приборы для «моментального» определения пьяных водителей появятся в России уже в 2022 году. ГИБДД собирается закупить такие устройства, чтобы перенимать опыт других стран, где водителей эффективно и почти мгновенно проверяют по выдыхаемому воздуху.