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Оценены шансы Берлускони стать президентом Италии

WSJ: победа экс-премьера Италии Берлускони на президентских выборах маловероятна
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/ Globallookpress.com

Газета The Wall Street Journal оценила шансы экс-премьер-министра Италии, лидера партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони стать президентом страны. Отмечается, что его победа в первых трех турах выборов крайне маловероятна.

Срок президентских полномочий действующего главы государства Серджо Маттереллы заканчивается в феврале 2022 года. Чтобы занять его кресло, Берлускони требует поддержка оппозиционных ему левоцентристских сил, пишет издание.

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Чтобы получить кресло итальянского лидера, в первых трех турах нужно набрать две трети голосов тайной коллегии выборщиков, которая состоит из депутатов двух палат парламента и представителей регионов. По мнению аналитиков, единственный кандидат, способный на получение такого большинства голосов — это нынешний премьер-министр Италии Марио Драги.

В четвертом и последующем турах нужно получить 50 процентов голосов плюс один. В этом случае у Берлускони есть шансы, но и у Драги они существенно повышаются. Первый тур президентских выборов в Италии планируется в конце января. Сам Берлускони официально не объявлял о намерениях баллотироваться, такие версии выдвигают СМИ.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оценил деятельность президента России Владимира Путина и назвал его единственным выдающимся лидером.

Марина Совина
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