Самолет Байдена попал в бурю

Самолет президента США Джо Байдена занесло снегом по прибытии на авиабазу Эндрюс, недалеко от американской столицы. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщает издание, снежная буря охватила Вашингтон 3 января. Американский лидер смог покинуть лайнер только через 30 минут после приземления: все это время сотрудники аэропорта очищали полосу от снега. После этого Байден спустился по трапу, прикрывая лицо от порывов ветра.

Ранее глава Белого дома возмутил американцев, опубликовав новогоднее поздравление. «В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С Новым годом!» — подписал он снимок. Однако подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию главы государства — многие из них начали сообщать о многочисленных проблемах в стране.