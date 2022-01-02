Байден опубликовал новогоднее поздравление и возмутил американцев

Президент США Джо Байден поздравил американцев с Новым годом и вызвал серьезное возмущение в свой адрес. Соответствующие комментарии появились под его публикацией в Twitter.

Американский лидер разместил в сети фотографию того, как он с супругой наблюдает за праздничным салютом. «В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку. С новым годом!» — подписал он снимок.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию главы государства — многие из них начали сообщать о многочисленных проблемах в стране. «Вся ваша работа будет напрасной, если вы не обеспечите гражданам право голоса», — заявила пользовательница с ником @francescatututu. «Я только что заплатила 150 долларов за тесты на COVID-19 для своей семьи и хочу вернуть эти средства и деньги за все мили, которые я проехала, чтобы эти тесты найти. Так быть не должно», — пожаловалась @AlaskaGrannyof8.

«Цены на продукты питания выросли на шесть процентов, на энергоносители — на 35, на газ — на 58. Смертность от COVID-19 выросла по сравнению с 2020 годом. На южной границе беспорядок», — заметил @dubusky. «Пожалуйста, поработайте над снижением инфляции и стоимости бензина», — посоветовал @RandyRossi35. «Простите кредиты, предоставленные студентам на обучение», — напомнил @dlo0wrld.

29 декабря прошлого года сообщалось, что треть американцев так и не признала законной победу президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году. 11 процентов респондентов назвали победу Байдена «возможно нелегитимной», еще 22 процента сочли ее «однозначно нелегитимной».